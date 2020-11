ELEIÇÕES 2020 Confira os locais de votação em Três Lagoas e o número das seções Quase 84 mil eleitores estão aptos a votar, no domingo (15), na cidade

13 NOV 2020 - 11h:22 Por Kelly Martins

Antes mesmo de sair de casa e ir às urnas no domingo (15), os eleitores devem verificar o local de votação. Em Três Lagoas, são 31 pontos, entre escolas públicas do estado e município, também privadas, além do o antigo campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

São 83.973 eleitores na cidade que vão votar em 285 seções distribuídas nos colégios eleitorais. De acordo com a Justiça Eleitoral, apenas um local de votação até o momento foi alterado. Isso ocorreu no Distrito de Garcias, sendo que os eleitores vão votar, no domingo, no Distrito de Arapuá. As urnas estarão liberadas a partir das 7h e o voto pode ser realizado até às 17h.

Confira abaixo os locais de votação e as seções:

Local de Votação: Salesiano Dom Bosco

Endereço: R. João Gonçalves Oliveira – 359 – Bairro Lapa

Zona/Seções: 9ª - 27, 28, 29, 30, 31, 220 e 226

Local de Votação: EEPSG Prof. João Magiano Pinto

Endereço: Av. Antônio Trajano – 1.662 – Bairro Vila Nova

Zona/Seções: 9ª - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 206 e 256

Local de Votação: EEPSG Afonso Pena

Endereço: Av. Zuleide Peres Tabox – 444 - Centro

Zona/Seções: 9ª - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69

Local de Votação: EEPSG Fernando Corrêa

Endereço: R. João Carrato – 1.545 – Bairro Vila Nova

Zona/Seções: 9ª - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 168, 193, 200, 211

Local de Votação: EE José Ferreira

Endereço: R. Beta – 8 - Bairro Jupiá

Seções: 119, 120, 188, 213

Local de Votação: EEPSG Padre João Tomes

Endereço: R. Ayrton Senna – Bairro Vila Piloto

Zona/Seções: 9ª - 166, 171, 176, 179, 182, 185, 189, 190, 194, 198 e 209

Local de Votação: EE “Bom Jesus”

Endereço: R. Domingos Rimoli – 1.255

Seções: 9ª - 46, 47, 48, 170, 173, 177, 201, 205

Local de Votação: EM Joaquim Marques de Souza

Endereço: R. Alaor Pimenta de Queiroz – 1.667 – Bairro Vila Alegre

Seções: 9ª - 192, 196, 204, 210, 222, 227, 248, 252, 254

Local de Votação: Senai

Endereço: R. José Amilcar Congro Bastos – 1.313 – Bairro Vila Nova

Zona/Seções: 9ª - 178, 180, 181, 183, 187, 191, 202 e 212

Local de Votação: Colégio Unitrês Objetivo

Endereço: R. Urias Ribeiro – 2.327 – Bairro Bela Vista

Seções: 203, 207, 228, 251

Local de Votação: EM Elson Lot Rigo

Endereço: R. Marcilio Dias – 2.916 – Bairro Jardim Oiti

Zona/Seções: 9ª - 217, 221, 224, 247, 250 e 255

Local de Votação: EM Ramez Tebet

Endereço: Av. Filinto Muller – 3.215 – Bairro Jardim Morumbi

Zona/Seções: 9ª - 218, 223, 230, 249 e 253

Local de Votação: EM Presidente Médici

Endereço: R. Otávio Sisgefredo Roriz – 1.336 – Bairro Vila Nova

Zona/Seções: 9ª - 49, 50, 51, 52, 70, 71, 72, 184, 186 e 195

Local de Votação: EM Maria de Lourdes Lopes

Endereço: R. Vinte e quatro – Bairro Vila Piloto 2

Seções: 9ª - 219 e 225

Local de Votação: EEPSG Edwards Corrêa de Souza

Endereço: R. João Gonçalves de Oliveira – Bairro Interlagos

Zona/Seções: 9ª - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240

Local de Votação: EM Irmã Sheila

Endereço: R. Crispim Coimbra – 1.865 – Bairro Interlagos

Zona/Seções: 9ª - 241, 242, 243, 244, 245 e 246

Local de Votação: Sesc

Endereço: R. Elmano Soares – 854 – Bairro Centro

Zona/Seções: 51ª - 1, 2, 3, 4 e 5

Local de Votação: EE Dom Aquino Corrêa

Endereço: Av. Dr. Clodoaldo Garcia – 723 – Bairro Santos Dumont

Zona/Seções: 51ª - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 96, 119, 123, 135, 164, 166 e 171

Local de Votação: Centro Universitário de Três Lagoas (UFMS 1)

Endereço: Av. Capitão Olinto Mancini – 1.662 – Bairro: Colinos

Zona/Seções: 51ª - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 109 e 132, 150 (agregada à seção 25)

Local de Votação: EM Marlene de Noronha Gonçalves

Endereço: R. Manuel Duque de Faria – 2.142 – Bairro: Jardim Maristela

Zona/Seções: 51ª - 34, 35, 36, 37, 105, 114, 120 e 127

Local de Votação: EE João Dantas Filgueiras

Endereço: R. José Teixeira da Silva – 475 –Jardim Ipacaraí

Zona/Seções: 51ª - 38, 39, 40, 41, 74, 79, 83, 92, 111, 124, 130, 156, 165 e 170

Local de Votação: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida

Endereço: R. Coronel Lima Figueiredo – 595

Zona/Seções: 51ª - 42, 43, 44, 45, 46, 75, 125 e 146

Local de Votação: EM Eufrosina Pinto

Endereço: R. Bernardino Antônio Leite – Bairro Santos Dumont 2

Zona/Seções: 51ª - 47, 48, 76, 94, 115, 128 e 162

Local de Votação: EM Parque São Carlos

Endereço: R. Irmãos Cameschi – 688 – Bairro São Carlos

Zona/Seções: 51ª - 49, 50, 51, 80, 82, 84, 91, 95, 101, 107, 116, 126, 163 e 169

Local de Votação: EE João Ponce de Arruda

Endereço: R. Manoel Pedro de Campos – Bairro: Santa Rita

Zona/Seções: 51ª - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 87, 98, 106 e 117

Local de Votação: EE Afonso Francisco Xavier Trannin

Endereço: R. José Ribamar – 31, Distrito Arapuá

Zona/Seções: 51ª - 68, 69, 70, 71 e 113

Local de Votação: EM Maria Eulália Vieira

Endereço: Av. Capitão Olinto Mancini – 2.775 – Bairro Jardim Alvorada

Zona/Seções: 51ª - 32, 33, 72, 77, 81, 86, 89, 97, 104, 129, 139, 145, 154, 161 e 168

Local de Votação: Funlec (Fundação Lowrons de Educação e Cultura)

Endereço: R. Santa Luzia – 313 – Bairro Santa Terezinha

Zona/Seções: 51ª - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 85, 88, 100, 103, 112, 133 e 140

Local de Votação: EM Olyntho Mancini

Endereço: Av. Rafael de Haro – Bairro Vila Haro

Zona/Seções: 51ª - 99, 110, 122, 134, 143, 152, 158 e 167

Local de Votação: SESI

Endereço: R. Angelina Tebet – 807 – Bairro Santa Luzia

Zona/Seções: 51ª - 137, 138, 141, 144, 147, 149, 153, 155, 157 e 160

Local de Votação: E.M Flausina de Assunção Marinho

Endereço: R. Maria Moreira Queiroz – 1.880 – Bairro: Santa Rita

Zona/Seções: 51ª - 136, 142, 148, 151 e 159