22 ABR 2020 - 15h:23 Por Alfredo Neto

Assaltante morre em troca de tiros com a Polícia Militar - Álbum de família O Hospital Auxiliadora confirmou a morte de Adailton Farias de Freitas (23), que trocou tiros com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Santa Luzia, zona Oeste de Três Lagoas. "Esportline", como era conhecido Adailton, foi alvejado a tiros durante uma perseguição, após cometer três roubos à mão armada. O primeiro foi uma moto tomada de assalto, que, posteriormente, foi utilizada em dois outros assaltos em mercados localizados na região oeste da cidade. Após ser localizado e reagir à prisão, Adailton foi alvejado a tiros e levado para o Hospital Auxiliadora, onde morreu após dar entrada no setor de emergência do Hospital.

