MOTIVAÇÃO Jovem perde 21 kg em cinco meses e se torna inspiração Ela é moradora do distrito Arapuá, em Três Lagoas, e focou em dieta e atividade física

3 DEZ 2020 - 12h:20 Por Carol Beghelini

Você tem dificuldades para emagrecer? Falta motivação? A jovem Beatriz Cafaro, moradora do distrito do Arapuá, em Três Lagoas, conseguiu eliminar 21 kg em apenas cinco meses. Ela tinha dificuldades com a alimentação, não fazia exercícios físicas e engordou além do previsto durante a gestação. Não foi nada fácil lidar com os quilos a mais e a dificuldade de comprar roupas, em lojas, por exemplo. "Eu sempre fui gordinha na infãncia e adolescência. Quando engravidei, engordei muito e não conseguia voltar ao peso. Quando ia em uma loja sempre me mandavam para as roupas plus size. Ficava bem chateada", contou.

Beatriz tem um filho pequeno e relatou que mudou os hábitos. Focou na atividade física e reeducação alimentar. Com isso, atingiu o objetivo: 21 kg a menos. Para muitas pessoas, estar acima do peso acaba interferindo não somente na saúde, mas também na autoestima. E é preciso garra e determinação para conseguir o corpo almejado. Conheça a história da Beatriz.

Confira a reportagem abaixo: