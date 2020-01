F5 Conheça a loja online da Destak Celulares Loja oferece assistência técnica em celulares, tablet, games e venda de acessórios

29 JAN 2020 - 14h:04 Por Steffany Pincela

A dica do quadro “F5” desta quarta-feira (29) foi a loja Destak Celulares, um lugar que presta serviços de assistência técnica em celulares, tablet, games e também na venda de acessórios em geral. A loja possui ótimo atendimento ao cliente. Lá, você encontra o que precisa de acessórios para celular, computadores, com os melhores preços do mercado.

Confira: