RESULTADO Conheça os prefeitos eleitos da região Leste de MS Doze cidades integram a região Leste de Mato Grosso do Sul

15 NOV 2020 - 21h:34 Por Kelly Martins e Tatiane Simon

O resultado das eleições de 2020 foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 21h32, neste domingo (15). Houve lentidão no sistema oficial da Justiça Eleitoral. Quase dois milhões de eleitores foram às urnas em Mato Grosso do Sul. Confira abaixo os prefeitos eleitos nos municípios que integram a região da Costa Leste do Estado.

Três Lagoas

Ângelo Guerreiro do PSDB foi reeleito prefeito de Três Lagoas com 63,92% votos válidos. Ele obteve 33.331 votos. O segundo colocado foi Fabrício Venturoli (Republicanos), com 11.606 votos.

Selvíria

O prefeito Fernando José Barbosa dos Santos foi reeleito, no município de Selvíria. Ele disputou o cargo pelo PSDB e venceu com 65,16% dos votos válidos, recebendo nas urnas 3.558 votos. Em segundo lugar, ficou o candidato Paulinho com 34,84% dos votos, de acordo com o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bataguassu

O candidato Akira Otsubo, do MDB, foi eleito prefeito do município de Bataguassu. Ele exerce o cargo de vice-prefeito e recebeu 6.691 votos, vencendo a eleição com 50,99% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou o candidato Dennis Thomazini, com 6.432 votos.

Paranaíba

Maycol Henrique Queiroz de Andrade foi eleito prefeito de Paranaíba, pelo PDT. Ele recebeu 7.674 votos, o que representa 35,21%. Em segundo lugar, ficou o candidato do MDB, Diogo Tita, que recebeu 5.924 votos.

Aparecida do Taboado

José Natan, do Pode, recebeu 26,36% dos votos válidos em Aparecida do Taboado e foi eleito para prefeito. Ele recebeu 3.422 votos. Em segundo lugar, ficou Sirlei Melo, do MDB, que recebeu 3.065 votos.

Chapadão do Sul

O candidato do PSDB, João Carlos Krug, foi eleito para prefeito com 90,96% dos votos válidos. Ele recebeu 10.781 votos. O adversário na disputa Titonho, do PT, teve 1.071 votos.

Anaurilândia

O candidato Edinho, do PSDB, foi escolhido pelos eleitores para prefeito e recebeu 50,84% dos votos. Isso representa 2.423 votos válidos nas urnas. A candidata do MDB, Luci Palmeira, ficou em segundo lugar com 1.699 votos.

Santa Rita do Pardo

Lúcio Roberto Calixto Costa, Dr. Lúcio, do Podemos, foi eleito prefeito de Santa Rita do Pardo, com 2.569 votos, o que representa 69,89%. Ele foi às urnas contra Jumar Alves (PSD), que recebeu 1.107 votos.

Água Clara

A prefeita eleita em Água Clara é a Gerolina, do PSD, com 3.605 votos, que tem como vice-prefeito Tião Ottoni. O candidato Tupete (PDT) ficou em segundo lugar, com 35,20% dos votos.

Cassilândia

O prefeito eleito, em Cassilândia, foi Jair Boni, do PSDB, com 42,49% dos votos computados. Ele foi eleito com 4.696 votos. O vice-prefeito é o Valdecy. O candidato Rodrigo, do PDT, ficou em segundo lugar com 39,12%.

Inocência

Com 2.237 votos, o prefeito eleito em Inocência é o Toninho da Cofapi (DEM) que concentrou 47,91% dos votos. Ele tem como vice o Professor Adair. O candidato Zé Arnaldo ficou em segundo lugar na eleição com apenas 1.881 votos.

Brasilândia

O candidato a prefeito eleito no município de Brasilândia é Dr Antonio, do MDB, com 3.936 votos – que corresponde a 64,61% dos votos apurados. A candidata Dra Lea (PSDB) ficou em segundo lugar com 1.899 votos.