TRêS LAGOAS Construção civil e comércio lideram geração de empregos Indústria da transformação em Três Lagoas amarga resultado negativo em postos de trabalho

28 JAN 2020 - 08h:39 Por Ana Cristina Santos

Apesar do polo industrial de Três Lagoas, os segmentos que mais geram emprego no município no ano passado foram, a construção civil e o comércio. A indústria da transformação amargou saldo negativo na geração de empregos.

Três Lagoas encerrou 2019 com mais contratações do que demissões. Foram 15.991 admissões contra 15.238 demissões, saldo positivo de 753 novos postos de trabalho com carteira assinada. Dezembro, no entanto, fechou com saldo negativo de 753 vagas.

A construção civil foi a que mais contratou em Três Lagoas em 2019. O setor fechou o ano com saldo positivo de 463 novas vagas criadas com carteira assinada. Vale destacar que o setor é responsável por muito emprego informal também. Por isso, o número de pessoas trabalhando em construções pode ter sido superior aos dados do Caged, que só contabiliza emprego com certeira assinada.

O comércio foi o segundo segmento que mais contratou no ano passado em Três Lagoas. O setor encerrou 2019 com saldo positivo de 421 novas vagas abertas. O setor de serviços aparece em terceiro com saldo positivo de 144 novos postos de trabalho criados.

A indústria da transformação que já foi responsável por muitas oportunidades em Três Lagoas, em 2019, fechou 292 vagas com carteira assinada. O saldo negativo ainda é reflexo do fechamento da fábrica de biscoitos da Mabel, que demitiu 350 trabalhadores.

Mato Grosso do Sul encerrou 2019 com saldo positivo de 9.229 novas vagas abertas. O Estado, no entanto, também fechou dezembro com saldo negativo de 4.579 vagas.