Construção Civil segue aquecida em Três Lagoas Apesar da pandemia da Covid-19, setor segue empregando na cidade

21 AGO 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

Apesar da pandemia da Covid-19, a construção civil não parou em Três Lagoas. O setor seque aquecido na cidade.

Segundo o presidente do Sindicato da Construção Civil, Nivaldo Moreira, basta andar pelas ruas de Três lagoas para se deparar com obras em execução.

A grande expectativa do setor é para a retomada da obra da fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras, que deve atrair outras empresas para o município, e que demandará de um número bem maior de trabalhadores.

No entanto, de acordo com o presidente, algumas obras de médio porte tem possibilitado, o aquecimento do setor em Três Lagoas, como por exemplo, a construção do Hospital Regional, e da usina de biomassa, da Eldorado Brasil.

O número de trabalhadores na área da construção civil, de acordo com Nivaldo, é maior do que os dados oficiais do Caged, do Ministério da Economia. Segundo Nivaldo, muitos trabalhadores trabalham na informalidade.