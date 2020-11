TRêS LAGOAS ‘Consumidor precisa valorizar o comércio local’, diz presidente Para Fernando Jurado, consumidor será o fiel da balança neste final de ano

4 NOV 2020 - 11h:56 Por Ana Cristina Santos

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado, participou do Jornal RCN Notícias da TVC e Cultura FM para falar sobre a expectativa do comércio para o final do ano.

Jurado destacou que 2020 foi um ano de incertezas com a pandemia da Covid-19, que ninguém esperava. Destacou que o momento ainda é de alerta, mas que Três Lagoas está em uma situação mais tranquila se comparado a outros municípios.

“Queremos acreditar que o final do ano será um momento de recuperação. Vale ressaltar que o comércio varejista foi o mais impactado com essa pandemia. Então, se as vendas ficarem próximas as do ano passado, já será uma vitória”, destacou.

Além da pandemia, jurado ressaltou que a inflação é outra questão que precisa ser levada em consideração neste ano, bem como a falta de mercadorias para a indústria.

Ainda de acordo com o presidente da Associação Comercial, a previsão é de que haja contratações temporárias neste final de ano, mas destacou que o consumidor será o fiel da balança para que o comércio tenha um bom resultado em vendas e no aumento de funcionários. “Neste final de ano será um momento intensivo de compras online, que tem crescido. Mas, esse é um momento atípico em que os empresários estão com a faca no pescoço. Então, é hora do consumidor retribuir os empresários que mantiveram as empresas abertas e os empregos, e valorizar o comércio local”, salientou.