EM 2020 Consumidores apontam saúde e emprego como prioridades Pesquisa mostra opinião dos consumidores

25 JAN 2020 - 10h:10 Por Kelly Martins

Uma pesquisa realizada em Mato Grosso do Sul e outros estados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que a melhora da saúde pública e o combate ao desemprego foram apontados pelos consumidores como os principais problemas a serem enfrentados este ano para a retomada do crescimento econômico. Esses setores estão no topo da lista que merecem atenção da gestão dos governos.

A nossa equipe de reportagem foi às ruas de Três Lagoas e os moradores também concordam. Outros apontaram outras áreas, como investimentos em Educação e Cultura. “Eu acho que sem saúde não se pode trabalhar mais e sem emprego não tem como sobreviver. Então eu também concordo que esses dois setores são os principais”, avaliou o morador Aguinaldo da Silva, que trabalha como vigilante em uma fábrica.

De acordo com a pesquisa, também fazem parte da lista de prioridades temas, como combate à corrupção, combate à violência e controle da inflação, além da diminuição de impostos. As áreas que mais devem registrar avanços neste ano, segundo a percepção dos entrevistados, são o combate à inflação e a diminuição da inadimplência. Por outro lado, os consumidores avaliam que a renda e salário não devem evoluir.