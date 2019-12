PESQUISA Consumidores que vão às compras de fim de ano têm contas em atraso Três em cada dez brasileiros estão gastando mais do que podem

30 DEZ 2019 - 15h:00 Por Kelly Martins

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Barsil) revelou que três em cada dez consumidores que foram as compras para o Natal e que estão indo para o Ano Novo, têm pelo menos uma conta em atraso. Muitas pessoas aproveitam essa época do ano para gastar mais do que podem. Será que você também é assim?

Nós fomos às ruas, em Três Lagoas, saber tem algum consumidor que faz parte dessa lista. A dona de casa Zenaide Bastos confessa que gosta de comprar. “Há sempre tem aquele jeitinho brasileiro. Gosto de comprar, de gastar, apesar de saber que tenho muitas contas para pagar. Depois sempre a gente dá um jeito”, frisou.

Os compromissos financeiros mais mencionados, no caso daqueles que deixarão de quitá-los, são: cartão de crédito (18%), internet (14%), conta de telefone (14%), conta de água ou luz (13%), e TV por assinatura (10%).

