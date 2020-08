COMPRE DO VIZINHO Consumo no bairro ganha campanha O alcance da campanha já é de 80 empresas

15 AGO 2020 - 15h:05 Por Ingrid Rocha

O projeto de extensão da Universidade Católica Dom Bosco lançou a campanha “Compre do Vizinho CG”. Nele, os acadêmicos e professores ajudam por meio de divulgação nas redes sociais, os pequenos negócios em Mato Grosso do Sul. A ideia surgiu nos primeiros meses da pandemia, quando os idealizadores do projeto perceberam que as pessoas estavam preferindo comprar em estabelecimentos perto de casa. Eles estão virão uma oportunidade de ajudar essas pequenas empresas.

O alcance da campanha já é de 80 empresas e ,segundo o coordenador do projeto, Elton Tamiozzo, o trabalho é realizado pelos acadêmicos, que analisam a necessidade do cliente para realizar o atendimento. “Os acadêmicos fazem uma arte institucional ou para divulgar a empresa. O nosso papel é anunciar e levar o cliente até a empresa”, explicou Elton.

O acadêmico Gabriel Mello participa do projeto e acredita que a campanha além de ajudar os pequenos negócios, também é uma grande experiência. “A gente vê que está fazendo algo bom para as pessoas”, contou o estudante.

Os empresários que tiverem interesse em participar da campanha, devem enviar as informações sobre a empresa no e-mail (compredovizinhocg@gmail.com).