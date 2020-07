REAJUSTE Conta de água e esgoto ficará 3,3% mais cara em Três Lagoas Reajuste foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos

20 JUL 2020 - 11h:25 Por Ana Cristina Santos

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul (Agepan) autorizou a Empresa de Saneamento Básico do Mato Grosso do Sul (Sanesul) a aplicar o reajuste de 3,3% no serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Três Lagoas.

Para os demais municípios atendidos pela Sanesul, o reajuste será de 2,4%. O reajuste terá validade a partir de 1º de setembro.

A portaria, com a definição da revisão tarifaria, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (20).

De acordo com a Agepan, o reajuste anual é considerado mecanismo de atualização das tarifas, em decorrência dos efeitos da inflação no período.