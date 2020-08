VEJA VÍDEO Conta de energia fica mais cara a partir de hoje e reajuste pesa no orçamento dos três-lagoenses Tomar banhos mais curtos e manter luzes apagadas em ambientes vazios são as principais dicas para economizar

27 AGO 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

A conta de energia elétrica para consumidores atendidos pela elektro fica mais cara a partir de hoje. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira o reajuste tarifário da concessionária, que atende cerca de duas milhões e setecentas mil unidades consumidoras em cidades dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. No Estado, apenas Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Selvíria e Anaurilândia são atendidas pela Elektro.

De acordo com a concessionária, o índice médio do reajuste foi de 5,36%. Para os clientes residenciais, o efeito médio será de 4,36%. Já a variação percebida pelos clientes atendidos em alta tensão, com indústrias e comércios será em média de 6%. A percepção integral pelos consumidores ocorrerá na conta de outubro, quando se completa todo o período de leitura após a aplicação tarifária.

Com o reajuste, um consumidor residencial que costumava pagar uma conta de R$ 100,00, passará a pagar cerca de R$ 105,36.

Tomar banhos mais curtos, lavar toda a roupa uma só vez na semana e manter luzes apagadas em ambientes vazios são as principais dicas para economizar água e luz no fim do mês.

Assista: