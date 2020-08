REAJUSTE Conta de energia ficará 5,36% mais cara a partir de quinta-feira Reajuste nas tarifas da Elektro foi aprovado pela Aneel nesta terça-feira

25 AGO 2020 - 16h:09 Por Ana Cristina Santos

A conta de energia elétrica para consumidores atendidos pela Elektro ficará mais cara a partir de quinta-feira (27).

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (25), o reajuste tarifário da concessionária Elektro, que atende cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras localizadas em 223 cidades do Estado de São Paulo e cinco do Mato Grosso do Sul, sendo Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Selvíria e Anaurilândia.

O reajuste médio nas tarifas da Elektro será de 5,36%. Para baixa tensão em média o reajuste será de 5,02% e para alta tensão, em média, (indústrias), será de 6%.

Segundo a Aneel, o reajuste foi impactado, em especial, pelos custos de transmissão e de aquisição de energia.