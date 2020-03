TRêS LAGOAS Contra o coronavírus, 231 presos são liberados A medida vale para 231 reeducandos da Colônia Penal do município

21 MAR 2020 - 13h:19 Por Kelly Martins

A Vara de Execuções Penais do Interior, de Mato Grosso do Sul, liberou os presos do regime semiaberto de Três Lagoas para cumprirem a pena em casa, inicialmente por 90 dias, desde esta sexta-feira (20). A medida vale para 231 reeducandos da Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus e visa evitar a propagação do coronavírus entre os presos, já que eles deixam o local para trabalhar e retornam no período da noite. A portaria é assinada pelo juiz titular Luiz Felipe Medeiros Vieira e determina que os detentos retornem à unidade prisional no dia 18 de junho, até às 17h.



Os presos deverão cumprir com as exigências estabelecidas pelo Poder Judiciário, como não frequentar bares, boates e nem ingerir bebidas alcoólicas. Entre às 18h e às 6h também deverão permanecer nas residências. Os detentos que moram em outras cidades e em outro estados estão liberados para a viagem. No entanto, Segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), de Mato Grosso do Sul, eles deverão se apresentar no Fórum local. O monitoramento é feito pela Sejusp (Secretaria de Segurança Pública).



VISITAS

Por conta da propagação do Covid-19, foram suspensas as visitas a presos que se encontram no regime fechado, como a Penitenciária de Segurança Média (masculino) e o Estabelecimento Penal Feminino, em Três Lagoas. Ao todo são 900 presos do regime fechado e a medida vale até o dia 7 de abril, assim como as escoltas. As visitas dos familiares eram realizadas aos sábados e domingos.



A Agepen informou ainda que quando for realizada audiência de custódia em Campo Grande, o preso passará por uma triagem no complexo penitenciário, antes de ser encaminhado à unidade penal.