TRêS LAGOAS Contrato para liberação de R$ 50 milhões será assinado Prefeitura vai utilizar recurso para resolver alagamentos em bairros

11 MAR 2020 - 13h:15 Por Ana Cristina Santos

Nos próximos dias a Prefeitura de Três Lagoas e a Caixa Econômica Federal devem assinar convênio para a liberação de R$ 50 milhões, por meio de empréstimo para a execução de obras de drenagem para captação de águas pluviais e pavimentação asfáltica em bairros da cidade.

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), cumpriu agenda nesta semana em Brasília e se reuniu com a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, que informou sobre a liberação dos valores nos próximos dias.

De acordo com o prefeito, o município cumpriu todas as exigências documentais, e o contrato deve ser assinado nos próximos dias.

No mês passado, a Secretaria do Tesouro Nacional autorizou a prefeitura contrair o empréstimo com a Caixa para a execução dessas obras.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, os processos licitatórios devem ser concluídos entre abril e maio. A partir desse prazo, as obras devem ser iniciadas. A liberação de recursos ocorrerá em etapas, conforme o ofício do Ministério da Economia. No documento consta as parcelas e prazo para pagamento.

BAIRROS

O recurso será usado para macrodrenagem nas bacias dos córregos Japão e do Onça, e em redes coletoras dos bairros Imperial, Eldorado, Vila Haro, Santa Terezinha, Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e São João. Essas regiões de Três Lagoas sofrem em épocas de chuvas, em decorrência da falta de sistema de captação de águas pluviais. Além de drenagem, as ruas também serão pavimentadas.

CAF

Além desse empréstimo, a prefeitura tenta contrair o segundo, no valor de no valor de US$ 50 milhões - cerca de R$ 200 milhões. Esse, com o banco CAF (Corporação Andina de Fomento). Segundo Adriano Barreto, esse projeto deve ser concluído em junho. Esse empréstimo é para obras de drenagem e asfalto nos bairros Vila Nova, Oiti, Acácia, Jardim Alvorada, o que inclui a avenida Jary Mercante.