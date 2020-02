CAPACITAÇÃO Convenção destaca avanço do Grupo RCN no meio digital Equipes dos setores comercial, marketing e administrativo participaram de palestras no Sebrae

8 FEV 2020 - 08h:32 Por Kelly Martins

Vendas, negociação, fechamento. Desafios para o setor comercial, principalmente, no atual momento econômico. E para aprimorar as técnicas e habilidades, o Grupo RCN de Comunicação promoveu uma convenção comercial, que reuniu equipes dos setores de vendas, marketing e administrativo, na terça-feira (4), no Sebrae de Três Lagoas. Na ocasião, foram apresentadas as metas do Grupo para 2020 assim como projetos inovadores que serão desenvolvidos ao longo do novo ano. O principal objetivo é estreitar cada mais vez o relacionamento com os clientes proporcionando o que há de inovador no mercado.

Novidades

“Buscamos sempre treinar e motivar o time. Queremos que todos busquem conhecimento para proporcionar sempre o melhor para os clientes. Trabalhamos sempre com as mídias integradas do Grupo e um dos projetos que lançamos é exatamente a oportunidade de oferecer ao mercado esses canais integrados. Vamos passar a oferecer aos clientes algo inédito, que são os nossos canais através das redes sociais, por exemplo. Então estamos oferecendo a nossa audiência digital aliada a audiência offline, que será executada com eficiência”, pontuou o diretor executivo do Grupo RCN, Estevão Congro. Ele destacou ainda que, na ocasião, também foi apresentado um plano de incentivo aos funcionários da área de vendas.

PALESTRA

Fazer negócios não é uma tarefa fácil e, por isso, requer habilidades. Esses foram alguns temas abordados durante o encontro. A lista de temas também inclui: em que momento você desiste do cliente? E o mundo e as probabilidades. Os participantes também contaram com a palestra de Aly Baddauhy Júnior, coach em técnicas de vendas. Na ocasião, ele abordou alguns assuntos como, agressividade comercial, o poder do foco e como destravar uma negociação. Segundo Aly, quanto mais desafiador o profissional de vendas for, mais chances ele terá de ter sucesso. Para o palestrante, a manutenção da equipe com cursos, capacitação e treinamentos é primordial para alcançar os resultados.