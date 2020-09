ELEIÇÕES 2020 Convenção do PSDB define Ângelo Guerreiro e Paulo Salomão para a Prefeitura de Três Lagoas Convenção ocorreu na noite de segunda-feira (14), no Plenário da Câmara Municipal

15 SET 2020 - 12h:00 Por Redação

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) realizou convenção, na noite desta segunda-feira (14), em Três Lagoas, e oficializou a candidatura à reeleição do prefeito Ângelo Guerreiro junto com o vice, Paulo Salomão (DEM). O evento ocorreu no Plenário da Câmara Municipal, ocasião em foram escolhidos 26 candidatos para vereador.

O PSDB disputará as eleições pela Coligação “União e Trabalho por Três lagoas”, com os partidos Democratas, MDB, PDT, Podemos e Progressistas. Como a convenção foi presencial, seguiu os protocolos de prevenção ao coronavírus. O evento contou com a presença dos presidentes municipais dos partidos da coligação e do presidente estadual do PSDB, Sergio de Paula.

O prazo para que os partidos realizem as convenções encerra nesta quarta-feira (16), conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).