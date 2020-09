ELEIÇÕES 2020 Convenção do PT e PSOL define Kaelly Saraiva como candidata a prefeita de Três Lagoas Convenção foi realizada na noite desta terça-feira (15), em Três Lagoas

16 SET 2020 - 09h:35 Por Redação

O Partido dos Trabalhadores (PT) definiu em convenção na noite desta terça-feira (15) os candidatos para a disputa das eleições municipais neste ano, em Três Lagoas. O PT coligou com o PSOL e deixou para o aliado a candidatura para prefeito. Quem vai encabeçar a chapa é a professora de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do (UFMS), Kaelly Saraiva (PSOL). Ela seguirá ao lado do petista e candidato a vice, Vanderlei da Silva, que é advogado trabalhista.

A coligação levou o nome de “Uma Três Lagoas muita mais feliz” e lançou também 16 candidatos a vereador, sendo todos do PT. A convenção ocorreu virtualmente e reuniu representantes dos diretórios das legendas.

Hoje encerra o prazo para os partidos realizarem as convenções, segundo o que determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro e segundo turno das eleições municipais de 2020 serão realizados, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro.