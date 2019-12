NATAL Coordenador do Procon fala sobre variação de preços em presentes e alimentos Procon divulgou uma pesquisa de presentes e alimentos para o Natal em Três Lagoas

19 DEZ 2019 - 13h:56 Por Steffany Pincela

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-TL) realizou duas pesquisas para auxiliar os consumidores sobre preços de produtos para as festas natalinas. O diretor do Procon, Adenaldo Nunes, esteve presento no quadro “Explicando Direito” do programa “A Casa é Sua” desta quinta-feira (19), para falar sobre a variação de preços nos produtos mais consumidos no Natal.

Confira: