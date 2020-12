5G Coreia do Sul já tem 10 milhões de usuários 5G; BR ainda no zero Coreia do Sul foi um dos primeiros locais do mundo a adotar a conexão 5G

1 DEZ 2020 - 08h:04 Por Redação

A Coreia do Sul foi um dos primeiros locais do mundo a adotar a conexão 5G e pioneirismo está surtindo efeito. Atualmente, o país conta com cerca de 10 milhões de usuários com celulares trazendo o padrão de conexão. O Brasil, por sua vez, ainda sequer realizou o leilão de frequências para a tecnologia e pode acabar sendo um dos grandes países mais atrasados no segmento, desperdiçando oportunidades em setores importantes da nova economia.

A informação foi revelada pelo ministério de ciência e tecnologia da Coreia do Sul. Em outubro, o país registrou 9,98 milhões de usuários de smartphones com 5G.

O número representa um salto de aproximadamente 735 mil usuários em relação aos dados divulgados em setembro. Além disso, o aumento faz o 5G ocupar 14,2% de todas as inscrições de números de celular da Coreia do Sul, que possui 70,4 milhões de aparelhos com o novo padrão de conexão.

Pioneirismo

A Coreia do Sul foi um dos primeiros países do mundo a adotar a conexão 5G e começou a implementar o novo padrão já na primeira metade de 2019. Além do pioneirismo, outro fator que ajudou na expansão da novidade foram as fabricantes Samsung e LG, que possuem sede no país e investem pesado em celulares com a tecnologia.

O novo salto no número de usuários acontece após a chegada da linha iPhone 12, que foi lançada pela Apple em setembro. Os novos smartphones são os primeiros da marca com suporte para 5G e consolidam o novo padrão de conexão no mercado.

Os iPhones com 5G já estão disponíveis no Brasil e disputam com uma série de aparelhos Android que também contam com suporte para a tecnologia. Porém, o país ainda não possui a infraestrutura necessária para fazer o padrão de rede funcionar por aqui.

(Fonte: TecMundo)