COVID-19 Coronavírus avança para regiões mais afastadas do centro urbano de Três Lagoas Até o momento, novo coronavírus já fez vítimas em 46 bairros da cidade

20 MAI 2020 - 16h:30 Por Tatiane Simon

Os casos do novo coronavírus em Três Lagoas têm avançado para regiões distantes do centro da cidade e bairros menos populosos. Como nos bairros do Cinturão Verde, Novo Oeste e Montanini. A observação foi possível por meio do georreferenciamento de cada confirmação. Autoridades sanitárias afirmam que a tendência é que a dispersão continue aumentando.

Espalhado por todo o mundo, o novo coronavírus está por toda a parte. Presente em todas as regiões de Três Lagoa, a transmissão por aqui é do tipo comunitária. Desde o início da pandemia, já infectou moradores de 46 bairros da cidade.

Os registros mais recentes foram: dois casos foram confirmados no Cinturão Verde, no Novo Oeste e no Novo Ipanema. Com um caso, até o momento, no Montanini, Vila Piloto, Carandá e Jardim Roriz. Além de 4 casos no Jardim Flamboyant.

Três Lagoas tem, atualmente, 111 casos do novo coronavírus e 4 mortes. Ao mesmo tempo que o município observa a progressão das confirmações para regiões periféricas, a prefeitura decidiu endurecer uma série de medidas que forçam o isolamento social com a divulgação de um decreto municipal nesta semana.

