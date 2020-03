COVID-19 Coronavírus leva balneário de Três Lagoas a fechar os portões Medida visa evitar aglomerações e conter transmissão do novo coronavírus

16 MAR 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Com o intuito de conter a transmissão do novo coronavírus entre os moradores de Três Lagoas, a Prefeitura anunciou o fechamento por tempo indeterminado do Balneário Municipal Miguel Tabox.

A medida visa evitar aglomerações entre os frequentadores e segue orientação do Ministério da Saúde. "Os portão foram fechados e por tempo indeterminado. É uma medida de prevenção. Neste momento, preconizamos que os mroadores fiquem em suas casas. Evitem festas, reuniões que podem ser feitas à distância e locais de lazer, como o balneário", declarou o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro.