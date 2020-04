CATÓLICOS Coronavírus muda programação e Sexta-feira Santa não tem via sacra Encenação da via sacra ocorre há 20 anos, mas foi cancelado neste feriado; missas virtuais continuam

10 ABR 2020 - 07h:45 Por Tatiane Simon

Hoje é Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão. Feriado nacional e dia em que muitos católicos se recolhem por conta do episódio de crucificação de Jesus Cristo. Neste ano, ao contrário dos últimos 20, os católicos três-lagoenses não vão acompanhar a tradicional a Via Sacra da Paixão de Jesus Cristo que é realizada todos os anos pelo grupo de jovens, o Jovisa, de Três Lagoas.

Para que a encenação ocorra é necessário o trabalho voluntário de aproximadamente 100 fiéis e outras centenas de católicos prestigiam o evento. Com a pandemia do novo coronavírus, ações como essa estão suspensas, porque podem, justamente, provocar aglomerações e aumentar a disseminação do vírus.

A programação religiosa neste ano está um pouco diferente. As missas com transmissão virtual por redes sociais permanecem. Para hoje, não tem a encenação da Via Sacra. Haverá uma celebração da Paixão do Senhor às 15h na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Os fiéis não podem ir à igreja para acompanhar. Devem assistir à missa de dentro de suas casas pelas redes sociais da Diocese de Três Lagoas.

No sábado, às 18h, haverá uma missa no dia da Vigília Pascal presidida pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp. No domingo de Páscoa, às 9h a santa missa da Páscoa. Com uma novidade: o bispo vai distribuir a sagrada eucaristia no entorno da matriz para os católicos que forem até lá de carro. “Não devem ir a pé. É preciso que todos vão de carro para não gerar aglomerações. Padres e ministros também irão colaborar com a distribuição da sagrada eucaristia”, pontua.

Veja programação:

Sexta-feira Santa (10/4) – 15h – Celebração da Paixão do Senhor

Sábado Santo (11/4): Vigília Pascal – 18h – Santa Missa Presidida pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp.

Domingo de Páscoa (12/4) – 9h - Santa Missa Presidida pelo Bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp (após a transmissão online, o Bispo distribuirá a Sagrada Eucaristia no entorno da Catedral Sagrado Coração de Jesus).

