TURISMO EM ALTA Coronavírus não assusta e três-lagoenses planejam viagem à Europa Brasil soma 488 casos notificados suspeitos e três confirmados da doença

4 MAR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Com o surto do novo coronavírus em muitos países no mundo. Muitos turistas estão pensando duas vezes antes de embarcar em um voo internacional. Por outro lado, há muitos três-lagoenses que não vão deixar a viagem dos sonhos por conta da epidemia.

Segundo Lilian Falco, proprietária de uma agência de turismo de Três Lagoas, não é necessário que haja pânico. Ela ressalta a importância em manter hábitos de higiene como prevenção. “O que orientamos os nossos clientes é quanto à higiene das mãos. Sempre lavá-las e utilizar o álcool em gel. Nos aeroportos, recomendamos que não toque em lugares por onde muitas pessoas tocaram, anteriormente. E que evitem aglomerações”, explica.

A empresária conta que um grupo de 14 pessoas vão sair daqui de Três Lagoas rumo ao Marrocos ainda neste mês. O passeio inclui um tour pela Espanha, onde já há 114 casos confirmados do coronavírus. “Por enquanto, os locais que estamos programando visitar ainda estão abertos para passeios. Mas estamos em constate diálogo com nossos clientes. E estamos abertos a renegociar datas e passeios, caso a maioria ache mais viável”, acrescenta Falco.

O três-lagoense Pedro Henrique da Rocha morou em Portugal por dois anos. De volta ao Brasil desde dezembro, ele já se programa para retornar à Europa. Desta vez, o destino é Alemanha e o embarque será dentro de três meses. O medo do vírus, segundo ele, vai ficar na mala. “É uma gripe. Um vírus que está circulando em quase todo o mundo. Não tem o que ser feito. Acredito que a vida não pode parar e não devemos deixar nossa rotina e agendas de lado por conta da doença”, opina.

O número de casos suspeitos no Brasil não para de crescer. Já são 488 suspeitos e 3 confirmados.

Quem pretende viajar para o exterior, a orientação de especialistas da saúde é que seja feito, antes, um check-up para avaliar a imunidade e as condições clínicas antes de embarcar.