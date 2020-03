CASO SUSPEITO Coronavírus: 'População não deve entrar em pânico' Mulher com suspeita da doença segue em quarentena domiciliar

11 MAR 2020 - 08h:58 Por Gisele Mendes

A população de Três Lagoas não deve entrar em pânico, por conta do caso suspeito de coronavírus, divulgado na última segunda-feira (9). A dica é da secretária de saúde, Angelina Zuque. Ela destacou também a importância em lavar as mãos com frequência.

“O que as pessoas precisam entender é que não é preciso mudar a rotina, deixar de frequentar lugares, não levar mais os filhos para escola. Tudo isso não resolve nada. Agora, lavar as mãos resolve, é tão simples e muito eficaz”, destacou.

Conforme Angelina, as unidades de saúde devem ser a primeira opção das pessoas com sintomas gripais, independente de quais sejam, pois estão preparadas para atender o público. “O hospital e a UPA devem ser a opção apenas de casos mais graves, por exemplo, se o paciente está gripado e com dificuldades respiratórias”, completou.

O primeiro caso suspeito de coronavírus é acompanhado pela Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas diariamente. Segundo Angelina, a mulher, de 39 anos, que chegou da Alemanha no dia 17 de fevereiro, segue em isolamento domiciliar e passa bem.