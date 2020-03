SAÚDE Coronavírus: Três Lagoas registra primeiro caso suspeito da doença Paciente é uma mulher de 39 anos que esteve na Alemanha. Ela está em isolamento

9 MAR 2020 - 14h:20 Por Gisele Mendes

A Secretaria Municipal de Três Lagoas divulgou, nesta segunda-feira (9), o primeiro caso suspeito de coronavírus no município. Trata-se de uma mulher de 39 anos que esteve na Alemanha. A paciente foi atendida em uma unidade de saúde do município e coleta de sangue foi encaminhada ao LACEN-MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul).

A paciente está em isolamento residencial e é monitorada diariamente pela Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas.

ORIENTAÇÕES

A secretária Angelina Zuque, ressaltou a importância de as pessoas adotarem hábitos saudáveis de higiene, como lavar as mãos com frequência e usarem álcool gel. Em caso de sintomas de gripe forte, as pessoas devem procurar, de imediato, a Unidade de Saúde (Postinho), mais próximo de suas casas.