BR-262 Corpo de Bombeiros atualiza informações sobre acidente O acidente aconteu na noite desta terça-feira dois caminhões bateram de frente

5 FEV 2020 - 08h:59 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros atendeu um acidente entre dois veículos pesados na noite desta terça-feira (4) na rodovia BR-262, KM 100, próximo ao córrego do Pombo, entre os municípios de Três Lagoas e Água Clara.

O chamado da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, às 18h50 desta terça-feira, seria de que duas carretas teriam colidido frontalmente e os dois motoristas estariam presos nas ferragens.

Após receber as informações necessárias os militares enviaram para o local o (Trem de Salvamento) com viaturas de desencarceramento, combates a incêndios e ambulâncias de resgate. No local os militares se depararam dois caminhões envolvidos no acidente, um veículo tanque, e um veículo guincho, mas nenhuma vítima presa nas ferragens.

Testemunhas contaram aos militares que um dos motoristas teria sido resgatado por outros caminhoneiros e levado por terceiros para o hospital de Água Clara, e o outro motorista envolvido no acidente teria evadido do local. Após acompanhar a remoção dos veículos acidentados, para evitar explosões, os militares retornaram para a base em Três Lagoas.