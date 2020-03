AÇÃO RÁPIDA Corpo de Bombeiros combate incêndio em carreta O incêndio foi no acesso para a ponte sobre o rio Paraná na divisa SP/MS

31 MAR 2020 - 16h:39 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um incêndio em uma carreta na tarde desta terça-feira (31) no acesso da ponte sobre o rio Paraná, na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O incêndio foi do lado paulista e começou na cabine do cavalo mecânico, o fogo não destruiu o veículo por completo pela ação rápida dos militares de Três Lagoas.

As causas do incêndio não foram informadas, não houve vítimas no incêndio, apenas dados materiais.