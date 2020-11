TROCA DE COMANDO Corpo de Bombeiros de Três Lagoas terá troca de comando Por conta da pandemia a cerimônia será transmitida por Live

27 NOV 2020 - 15h:35 Por Israel Espíndola

O 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros terá um novo comandante a partir de do dia 04 de dezembro, quando Tenente Coronel Leandro Mota de Arruda, passa o comando o Tenente Coronel Fábio Merá de Assis.

O Tenente Coronel Arruda esteve no comando do 5º GBM, de Três Lagoas no período de 20/12/12 à 01/03/15, depois no cargo de sub comandante de 01/03/15 à 30/03/16, voltando ao comando até os dias atuais. Foram oito anos prestando serviço a população três-lagoense.

A passagem de comando está agendada para o dia 04 de dezembro, e por conta da pandemia provocado pelo novo coronavírus, a passagem do comando será realizado na Câmara Municipal, onde a capacidade é para 50 pessoas. E apenas as autoridades que representam o Estado e Município, participaram da cerimônia, seguindo as normas de biossegurança.

A passagem do comando será transmitida ao vivo pelas redes sociais do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros.