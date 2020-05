INCÊNDIO Corpo de Bombeiros é chamado para apagar incêndio em fábrica Não houve feridos, incêndio foi em área destinada para recicláveis

30 MAI 2020 - 15h:27 Por Alfredo Neto

Um incêndio em uma área de produtos recicláveis da fábrica Adar, mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (30) no distrito industrial de Três Lagoas.

O incêndio começou próximo das 15 horas e não deixou nenhum ferido, o fogo não chegou à atingir o barracão da fábrica.

O local onde houve o incêndio é destinado para armazenar paletes velhos, papelão e todo material reciclado da fábrica. O Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 10 mil litros de água para apagar as chamas.

Ainda não tem informação das causas do início do incêndio, mas a perícia técnica da Polícia Civil foi solicitada a comparecer para fazer uma investigação e apontar as causas do incêndio.