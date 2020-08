BR 262 Corpo de Bombeiros foi mobilizado para acidente na BR-262 Um tentativa de ultrapassagem teria sido à causa do acidente

4 AGO 2020 - 16h:42 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência de colisão traseira na tarde desta terça-feira (4) na rodovia BR-262, próximo à base da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Três Lagoas.

A PRF foram os primeiros a chegarem no local e acionaram o Corpo de Bombeiros, foi informado que duas pessoas estavam no carro acidentado, as duas estavam conscientes e orientadas, mas apenas uma precisou de atendimento dos militares por sentir fortes dores na coluna.

A vítima foi imobilizada e levada pelos militares para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), as causas do acidente segundo o Corpo de Bombeiros, foi uma tentativa de ultrapassagem. A identidade das vítimas, e o modelo do veículo não foram divulgadas pelas autoridades responsáveis que estiveram no local.