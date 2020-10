INCêNDIOS Corpo de Bombeiros registra aumento de 50% em queimadas Em Três Lagoas os bombeiros ja atendeu mais de 380 chamadas de queimadas em pastagens e florestas

3 OUT 2020 - 14h:00 Por Ana Cristina Santos

De janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas atendeu mais de 380 chamadas de queimadas em pastagens e florestas no município e região. O número é 50% maior do que o registrado no ano passado, segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Hoanderson Gomes de Sá.

Somente em setembro deste ano, foram registrados 347 focos de incêndios, captados por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ainda de acordo com de Sá, o número de incêndios registrados neste ano em Três Lagoas e região é um dos maiores e sem precedentes.

Somente nesta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu três ocorrências de incêndios de grandes proporções. Dois deles consumiram grande quantidade de florestas de eucalipto, e pastagens e fazendas.

Para se ter uma ideia da proporção, as equipes dos bombeiros e brigadistas levaram 10 horas para apagar o fogo. De Sá informou que, em muitos casos os, incêndios são ocasionados por pessoas.