AFOGAMENTO Corpo de Bombeiros resgata corpo de trilheiro na Cascalheira A vítima tinha 25 anos e se afogou ao tentar atravessar lago

24 OUT 2020 - 12h:28 Por Alfredo Neto

Uma morte por afogamento foi registrado na manhã deste sábado (24) em um lago, ao lado do rio Paraná, na região da Cascalheira em Três Lagoas.

Tales Vinícius Costa da Mota, 25 anos, morreu afogado em um lago que fica ao lado do rio Paraná, na cascalheira. Tales fazia trilha (corrida) com amigos na cascalheira, a vítima e os amigos que o acampanhava na corrida resolveram atravessar uma parte estreita do lago a nado.

A vítima sabia nadar e entrou junto com os amigos, após 4 metros da margem Tales tentou voltar para pegar o tênis que havia caído de seu pé, acabou sentindo câimbras e afundou no lago se afogando. Amigos da vítima tentaram procurar por Tales para evitar o afogamento, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e após alguns minutos de buscas os militares encontraram o corpo da vítima no fundo do lago. A perícia da Polícia Civil e a funerária de plantão foram solicitadas no local e o Corpo do rapaz foi levado para o IMOL(Instituto de Medicina Odontologia Legal).

Tales Vinícius Costa da Mota, tinha 25 anos, trabalhava em uma fábrica de celulose e papel da cidade, era amante dos esportes e além das trilhas, era golereiro do time de futebol do bairro Ipanema.