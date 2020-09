ACIDENTE Corpo de Bombeiros socorre motociclista vítima de queda na BR 158 A vítima teria ficado por aproximadamente 20 minutos caída até ser notada por motoristas

13 SET 2020 - 23h:32 Por Alfredo Neto

Um homem de 47 anos ficou ferido após sofrer um acidente de moto na noite deste domingo (13) na rodovia BR 158, entre o shopping e o bairro Jardim Montanini, zona Norte de Três Lagoas.

O motociclista estava caído na lateral da rodovia e após aproximadamente 20 minutos, alguns motoristas notaram o homem no chão ao lado da moto e chamaram o Corpo de Bombeiros.

A vítima estava desacordada e com várias escoriações pelo corpo, após a imobilização da vítima os militares do 5°GBM levaram a vítima para o Hospital Auxiliadora. No local não havia sinais aparentes de colisão, mas acredita-se que o motociclista teria sido fechado por outro veículo, caindo na lateral da rodovia.