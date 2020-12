HOMICÍDIO Cadáver com sinais de violência é encontrado no jardim Imperial A polícia foi chamada e preservou o local para o trabalho da perícia

10 DEZ 2020 - 17h:06 Por Alfredo Neto/JPNews

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (10) as margens da rua Custódio Andrews, zona Sul de Três Lagoas.

Populares que passavam pelo local avistaram o homem caído no local que faz fundo com a unidade educacional infantil Tia Halrora (Unei). Ao perceber que o homem estava sem vida, os populares ligaram para a Polícia Militar.

A PM esteve no local e isolou o perímetro para o trabalho da Perícia Técnica da Polícia Civil. A vítima não portava documentos e vestia uma bermuda e calçava botas de trabalho.

A perícia localizou várias lesões no corpo, ferimentos provocadas por um tipo de material cortante, próximo do cadáver havia uma pochete com um esqueiro e um cachimbo artesanal (para consumo de crack). Durante a coleta de materiais no local, os peritos encontraram um pé de chinelo que possivelmente seja pertencente ao autor do homicídio.

Após o trabalho da Perícia Técnica da Polícia Civil, o corpo foi liberado para a funerária plantonista que transportou o cadáver para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). O caso está sendo investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil, responsável pela região Sul. O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil também participa das investigações.