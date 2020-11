MORTE À ESCLARECER Corpo de motociclista é encontrado na margem da MS320 O corpo estava ao lado da motocicleta e não tinha sinais de violência

10 NOV 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

O corpo de um homem foi encontrado no final da manhã desta terça-feira (10) na margem da rodovia MS 320 (Alto Sucuriú), zona rural de Três Lagoas.

Um popular que passava pelo local avistou o homem caído na lateral da via em um trecho não pavimentado e parou para ver se estava tudo bem com o homem.

Ao se aproximar, o homem percebeu que a vítima estava sem vida e ligou para a Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou o óbito. No corpo não foi havia sinais de violência e as avarias na moto eram de pequena monta, o que leva a polícia a acreditar que a vítima não estava acima da velocidade.

A perícia técnica da Polícia Civil, que irá apontar as causas do acidente de trânsito. O corpo sera levado para a identidade da vítima não foi divulgada, apenas que a vítima estaria sem documentos e que isso dificultou o trabalho de identifica no local