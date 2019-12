EM INVESTIGAÇÃO Corpo é encontrado nos fundos de salão de beleza em Três Lagoas José Vieira tinha 37 anos e não possuía nenhuma marca de violência no corpo

17 DEZ 2019 - 17h:00 Por Tatiane Simon

O corpo de um homem foi encontrado nos fundos de um salão de beleza, na avenida Rafael de Haro, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas, nesta terça-feira (17). A vítima foi identificada como José Vieira tinha 37 anos e era cabeleireiro. O homem foi reconhecido por familiares e, segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ele havia falecido há mais de 24 horas.

Vizinhos e conhecidos de Vieira disseram à reportagem que ele não sofria de nenhum problema de saúde e que havia comprado o ponto do salão de beleza há aproximadamente três meses.

Uma pessoa viu o corpo no local e acionou equipe do Samu. As polícias Militar e Civil estiveram no local por volta das 15h para iniciar a investigação da causa da morte. De acordo com a PM, o homem não tinha nenhuma marca de violência no corpo e as suspeita são de que tenha sofrido um mal súbito ou descarga elétrica por conta de um carregador de celular que foi encontrado embaixo do corpo.

As proximidades do salão de beleza foram isoladas e o local é investigado. O corpo foi levado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal).

(Colaboração de Alfredo Neto)