INVESTIGAÇÃO Corpo é encontrado em mata perto do rio Sucuriú Cadáver estava amarrado e com corda passada no pescoço

2 JAN 2020 - 05h:34 Por Valdecir Cremon

Corpo estava amarrado a árvores, além de sinais de enforcamento - Imagem cedida A Polícia Civil de Três Lagoas investiga, desde esta quarta-feira (1º), a causa da morte de um homem de aproximadamente 35 anos, encontrado no feriado de Ano Novo em um terreno às margens da rodovia BR-158, a cerca de 100 metros da ponte do rio Sucuriú. A fase inicial da investigação é a tentativa de identificação do cadáver. O homem, segundo a Polícia Militar, estava pendurado em uma árvore por uma corda passada no pescoço - que indica possível suicídio - além de pés e a cintura amarrados por outra corda. O cadáver estava em decomposição, sugerindo que a morte ocorreu há pelo menos dois dias. Não foram encontrados documentos do morto. (Com informações de Alfredo Neto)

