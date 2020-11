COMPORTAMENTO. Cortella dabate o futuro das pessoas na próxima Live do RCN/CBN em Ação Professor e filósofo será o último palestrante do ano. Live transmitida ao vivo será no dia 4 de dezembro às 18h30

22 NOV 2020 - 13h:00 Por Redação

O professor, filósofo e conferencista Mário Sérgio Cortela é o próximo convidado do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020. A palestra virtual (live) será realizada no dia 4 de dezembro às 18h30 e será transmitida ao vivo pelos veículos do Grupo RCN, podendo ainda ser acompanhada em suas páginas na rede social. Cortella vai falar sobre as perspectivas do ser humano nos tempos atuais, sobretudo, levando em conta os impactos da pandemia na vida das pessoas.

“Atitude e sentimento para o futuro” é o tema da sua conferência, procurando compartilhar reflexões a respeito dos tempos atuais e dos desafios que o ser humano tem pela frente. Cortella é um dos mais carismáticos palestrantes da atualidade e já participou do projeto RCN/ CBN em Ação na versão presencial. Filósofo contemporâneo, fala quase sempre das questões relacionadas ao comportamento humano, interpretando desafios e apontando alternativas. Professor universitário, é também colunista da rádio CBN.

As palestras virtuais do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 procuraram ao longo do ano ampliar o debate sobre os mais diferentes temas da atualidade, desde a economia e o agronegócio, passando pela organização empresarial e perspectivas de mercado. A transmissão pela internet foi a alternativa escolhida para superar as limitações impostas pela pandemia da Covid-19 que inviabilizou os encontros presenciais. “Não abrimos mão de seguir participando dos grandes debates, de darmos nossa contribuição nesse processo de aprimoramento das empresas e das pessoas” afirma Estevão Congro, diretor do grupo RCN.

Segundo ele a escolha de Mário Sérgio Cortella para o encerramento do projeto está relacionada à preocupação de “debatermos, além de questões empresariais, a dimensão humana dos tempos que estamos vivendo”. A live será transmitida ao vivo pelas emissoras de rádio Cultura FM das cidades de Aparecida do Taboado, Parnaíba e Três Lagoas, pela Rádio CBN Campo Grande e pela TVC HD Canal 13 de Três Lagoas. Além das redes sociais.