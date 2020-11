RCN EM AÇÃO Cortella fala sobre a melhor atitude nos novos tempos A live de Cortella poderá ser acompanhada na próxima sexta-feira (04)

29 NOV 2020 - 08h:31 Por Da redação

O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella é o próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020. Vai compartilhar com todos os participantes um conjunto de reflexões sobre a atitude e o sentimento dominantes para o enfrentamento do futuro nos tempos atuais, considerando inclusive os efeitos da pandemia nas relações interpessoais. Cortella fará uma abordagem ampla sobre o tema, trazendo vários aspectos do relacionamento humano, as mudanças adotadas nos tempos atuais, sua influência no futuro, nos mais diferentes ambientes do relacionamento humano e os desafios que todos terão pela frente, diante dos novos horizontes que se desenham.

A live de Cortella poderá ser acompanhada na próxima sexta-feira (04) a partir das 18h30 em todos os veículos do Grupo RCN de Comunicação e em suas páginas nas redes sociais. O site JPNews vai fazer a cobertura on-line e a transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelas rádios CBN Campo Grande, Cultura FM de Aparecida do Taboado, Paranaíba e Três Lagoas e pela TVC HD Canal 13 de Três Lagoas. Além da palestra, Cortella vai dialogar com um conjunto de convidados especiais que vão abordar outros aspectos do tema central, ampliando ainda mais o debate.

A palestra de Cortella encerra o ciclo de encontros virtuais promovido pelo Grupo RCN de Comunicação e pela Rádio CBN Campo Grande, Em função da pandemia, as palestras presenciais foram substituídas pelas lives. “O que pretendemos com o projeto sempre foi contribuir para os dabates mais importantes que possam ampliar a visão da realidade e permitir que se busque melhores caminhos para superar desafios”, afirma Estevão Congro, diretor do Gruo RCN. Segundo ele, a amplitude dos debates permite concluir que os objetivos foram efetivamente alcançados.