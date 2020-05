PROGRAMA COLMEIAS Costa Leste produz 170 toneladas de mel Produção de mel bate recorde e região Leste é responsável por 15% de toda produção estadual

25 MAI 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

A Região Costa Leste de Mato Grosso do Sul é responsável por 15% de toda produção estadual de mel no Estado. Na última safra, os produtores atingiram a marca de 170 toneladas de mel.

Em 2009, segundo levantamento do IBGE, os municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria, Água Clara e Santa Rita do Pardo haviam produzidos, juntos, 7,3 toneladas de mel. Em 2018, o volume saltou para 107,7 toneladas de mel. Agora, a produção bateu recorde, chegando a 170 toneladas. Em dez anos, o crescimento foi de 2.228%.

A região da Costa Leste tem cerca de 170 apicultores, o que corresponde a 19,5% do total de produtores de mel em Mato Grosso do Sul, que totaliza 870, segundo dados da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegeta (Iagro).

A produção de mel nos municípios da Costa Leste ocorre por meio do Programa Colmeias, desenvolvido pela empresa de celulose Suzano, que tem o objetivo de fortalecer e contribuir com os apicultores.

Atualmente, são cerca de sete mil colmeias instaladas nas florestas plantadas da Suzano. A produtividade registrada entre os apicultores apoiados pelo programa, segundo a empresa, foi de 34,65 quilos por colmeia, 65% a mais que a média nacional, 21 quilos. No ano passado, somente os produtores apoiados pelo programa obtiveram uma produção de 117 toneladas de mel, o que corresponde a uma receita estimada em R$ 500 mil.

“Sempre houve produção de mel no município, mas o salto que tivemos com a chegada da Suzano e as florestas de eucalipto foi, de fato, muito expressivo. Com a parceria do Programa Colmeias conseguimos nos organizar, trabalhar de forma unida e com apoio técnico. Essas foram as principais conquistas proporcionadas pelo programa”, destacou Noel Lima de Araújo, presidente da Associação Regional de Apicultores da Costa Leste (Unileste).