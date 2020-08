CAPACITAÇÃO Costureiras participam de curso e produzem máscaras para gerar renda; confira Máscaras podem ser reutilizadas desde que sejam lavadas a cada uso

28 AGO 2020 - 16h:00 Por Kelly Martins

Nesse tempo de pandemia é preciso se adaptar. Seja mudando as atividades rotineiras para poder ficar em casa ou até dando um jeito para gerar renda. E tem muita gente em Três Lagoas aproveitando a oportunidade e se dedicando à confecção de máscaras. Elas são caseiras e de pano para a prevenção do coronavírus.

As máscaras são produzidas pelas mãos de diversas costureiras, que participam de um programa de qualificação profissional voltado ao empreendedorismo. O projeto “O papel de cada um” teve início no mês de agosto e conta com 16 participantes. Algumas já são costureiras profissionais enquanto outras iniciantes.

A Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul (Aclams) é a responsável pela seleção e pelo processo de confecção das máscaras de pano. O projeto tem o apoio do Sebrae e da produtora de papel e celulose Paper Excellence.

Confira a reportagem abaixo: