PANDEMIA Covid-19 atinge 3,5 mil pessoas e mais 3 idosos morrem em Três Lagoas Boletim epidemiológico mostra que mais 29 casos foram confirmados nas últimas 24h

10 DEZ 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

O novo coronavírus já contaminou 3.590 moradores de Três Lagoas desde o início da pandemia. Quarenta e nove vidas foram perdidas por conta da Covid-19. Os casos mais recentes envolvem três idosos que morreram por complicações em decorrência à doença.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (10) aponta que, nas últimas 24 horas, mais 29 casos foram confirmados como positivos. Além disso, 20 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e são consideradas recuperadas da doença. O total de casos ativos é de 419.

Três óbitos foram registrados. As vítimas eram homens com 73, 75 e 77 anos. Dois deles faleceram em novembro em Campo Grande, mas somente agora o sistema de saúde acusou como sendo do município de Três Lagoas.

O 49º óbito registrado nesta quarta-feira (9) no Hospital Auxiliadora foi confirmado hoje. Trata-se de um homem de 77 anos que tinha comorbidades como: diabetes, hipertensão e cardiopatia.

No hospital, estão 17 pessoas, 05 confirmadas em UTI pública (01 caso de outro município), 07 em enfermaria pública (sendo 02 de outros municípios) e 01 em UTI privada (caso de outro município). Entre os suspeitos estão 03 em enfermaria pública (01 de outro município) e 01 em UTI pública.