CORONAVÍRUS Covid-19 atinge 3,6 mil pessoas e mais 2 moradores morrem em Três Lagoas Boletim epidemiológico mostra que mais 19 casos foram confirmados nas últimas 24h

14 DEZ 2020 - 16h:51 Por Tatiane Simon

O novo coronavírus já contaminou 3.680 moradores de Três Lagoas desde o início da pandemia. Cinquenta e duas vidas foram perdidas por conta da Covid-19. Os casos mais recentes envolvem dois homens que morreram por complicações em decorrência à doença.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (14), um idoso de 86 anos, que tinha comorbidades como hipertensão, diabetes, doença pulmonar crônica e AVC, faleceu hoje. Ele deu entrada no Hospital Auxiliadora, no dia 11 de dezembro vindo da UPA. Foi entubado, apresentou dessaturação, febre e tosse. Realizou teste rápido confirmando a covid-19, apresentou pressão arterial baixa e foi encaminhado ao setor de UTI Covid no mesmo dia e faleceu nesta segunda-feira.

O outro caso foi confirmado neste domingo (13). Um homem, de 60 anos, deu entrada no hospital no dia 8 de dezembro com suspeitada doença. Eealizou teste e confirmou a Covid-19. Ele estava internado na UTI COVID, porém não resistiu e foi a óbito no último sábado. Paciente tinha comorbidades como: hipertensão e diabetes.



Mais casos

O documento também aponta que,nas últimas 24 horas, mais 19 casos foram confirmados como positivos. O total de casos ativos é de 484. O total de mortes provocadas pelo novo coronavírus chega em 52.

Internações

No hospital, estão 25 pessoas. Doze são pacientes com a Covid-19 e 13 possuem a suspeita da doença. Entre os casos confirmados, 5 estão na enfermaria pública (1 é morador de outro município) e 3 na UTI pública (1 é morador de outro município). Nos leitos privados estão dois pacientes na enfermaria e outros dois na UTI. O documento cita que os quatro pacientes com a doença em leitos particulares são moradores de outros municípios.

Entre os casos suspeitos, a ocupação hospitalar está maior. Sete dos 13 pacientes com a suspeita estão na enfermaria pública (1 é morador de outro município) e outros seis em leitos de UTI. Cinco desses 6 pacientes na UTI também são residentes de outras cidades.

Ao todo, dos 25 leitos públicos e privados ocupados, 12 deles são usados por pacientes que não residem em Três Lagoas.