PREVALêNCIA Covid-19 atinge os mais jovens, mas letalidade é maior entre os idosos em Três Lagoas Mais de 72% dos pacientes de Três Lagoas têm entre 30 e 59 anos

18 MAI 2020 - 07h:45 Por Tatiane Simon

Sete em cada dez pessoas infectadas pelo novo coronavírus, em Três Lagoas, são adultos com idades entre 30 e 59 anos. É o que mostra levantamento feito pela reportagem junto aos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

A prevalência da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, é em jovens e adultos. Mas a letalidade, entre as vítimas de Três Lagoas, ocorre em idosos. Em números, a doença acometeu 80% dos moradores que possuem de 20 a 59 anos.

A faixa que mais contabiliza vítimas da Covid-19 é a de 30 a 39 anos. Na sequência, pessoas com idades entre 40 e 49. O perfil de faixa etária se repete entre os pacientes de todo o Estado. São 30,8% deles com 30 a 39 anos e 19,7% na segunda fatia mais atingida.

Por outro lado, entre os óbitos ocorridos pela Covid-19 na pandemia, o perfil muda. A letalidade da doença é maior entre os idosos. Em Três Lagoas, três das quatro mortes registradas ocorreram em idosos. As vítimas tinham 81, 87 e 76 anos. A quarta vítima tinha 53 anos.

A letalidade em Mato Grosso do Sul também é maior entre pessoas com mais de 60 anos. Dos 14 óbitos, 11 foram em idosos. A maioria delas em pessoas com idades entre 60 e 79 anos. Um homem de 38 foi, morador de Campo Grande, foi o óbito de menor idade, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.

Nos casos mais graves de Covid-19 no Brasil, que levaram à hospitalização de pacientes, cerca de 45% dos internados têm entre 20 e 59 anos.

CONSCIÊNCIA

Na avaliação da secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christine Maymone, falta conscientização, principalmente, entre os mais jovens, que muitas vezes, subestimam a doença e o avanço da disseminação.

“A adesão do jovem é imprescindível nesse momento. É necessário acatar às recomendações das autoridades. Não é hora de festa e nem de reunir os amigos. O momento pede isolamento e distanciamento social”, considera. E apela comparando: “A baixa adesão ao isolamento social que plantamos hoje será colhido daqui 15 dias com os elevados casos confirmados de coronavírus”.

A secretária-adjunta relembrou a reunião entre amigos e familiares ocorrida em Brasilândia há duas semanas, quando uma pessoa contaminada vinda do interior de São Paulo transmitiu o vírus. O município já registra um óbito.