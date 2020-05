TRêS LAGOAS Covid-19 leva à internação de 3 moradores em leitos da UTI Dois pacientes internados já testaram positivo para a doença e um tem a suspeita

27 MAI 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Três leitos públicos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora estão, atualmente, ocupados por conta do novo coronavírus. Dois desses pacientes testaram positivo para a Covid-19 e o outro tem a suspeita da doença. Até esta terça-feira (26) somente um morador com a Covid-19 estava internado na UTI. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde.

O boletim mais recente informa que no total são cinco pessoas hospitalizadas. Duas em leitos de enfermaria do SUS e outros três na UTI, também em leitos públicos. Quatro deles foram diagnosticados com o coronavírus e um apresentou os sintomas da doença e foi internado.

Os números são mais alarmantes em relação ao boletim do dia anterior, quando somente um paciente estava na UTI e três em leitos clínicos. Além disso, não havia a internação de nenhum morador com a suspeita da doença.

O hospital possui somente 10 leitos de UTI habilitados pelo Ministério da Saúde e 27 leitos clínicos que são específicos para tratamento da Covid-19 durante a pandemia.

Até o momento, Três Lagoas soma 130 casos confirmados e cinco óbitos pela doença.