HOSPITALIZAÇÃO Covid-19 leva à internação de 5 três-lagoenses em leitos da UTI Ao todo, 9 moradores estão internados; 4 com diagnóstico positivo e 5 com a suspeita

6 JUL 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

Quatro leitos públicos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora estão, atualmente, ocupados por conta do novo coronavírus, além de um leito da rede privada de saúde. Três desses pacientes testaram positivo para a Covid-19 e outros dois têm a suspeita da doença, em Três Lagoas.

Os números são mantidos desde sexta-feira (3). No entanto, o índice de ocupação de leitos hospitalar na quinta-feira era alarmante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no dia 2, 12 pessoas estavam hospitalizadas, em Três Lagoas. Metade delas com a suspeita da doença e a outra metade com o diagnóstico positivo.

Até esta terça-feira (26) somente um morador com a Covid-19 estava internado na UTI. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Cinco pessoas estavam hospitalizadas na UTI.

O Hospital Auxiliadora possui 30 leitos de UTI habilitados pelo Ministério da Saúde e 27 leitos clínicos que são específicos para tratamento da Covid-19 durante a pandemia.

Até o momento, Três Lagoas soma 316 casos confirmados e sete óbitos pela doença.