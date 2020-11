CAMPEÃO MUNDIAL Cowboy de Ribas do Rio Pardo é o campeão mundial em Rodeio no Estados Unidos Jose Vitor Leme saiu de Ribas do Rio Pardo para conquistar a América

17 NOV 2020 - 06h:30 Por Israel Espíndola

No maior palco da montaria profissional em touros, em Arlington, no Texas, Jose Vitor Leme, de Ribas do Rio Pardo conquistou o Campeonato Mundial PBR (Professional Bull Riders) 2020 dentro do Estádio AT&T na noite de sábado (14), naquela que foi a maior final de montaria em touros da PBR da história, colocando o atleta sul-mato-grossense no topo da temporada de 2020.

Ele obteve uma pontuação de 95,75 pontos durante a final, a maior pontuação no campeonato de montaria em touros de sua carreira. Com a pontuação Jose Vitor Leme se consagrou campeão mundial em 2020 e conquistou a tão cobiçada fivela de ouro e um prêmio de um milhão de dólares.

O cowboy brasileiro enfrentou o touro número um do ranking da ABBI (American Bucking Bull Inc.). Touro clássico Woopaa (Barker Bucking Bulls), Leme estava em perfeita forma ao domar o poderoso touro Woopaa, ficando no lombo do animal por 8 segundos e conquistando a maior pontuação de sua carreira.

“É difícil explicar este momento - o melhor momento da minha carreira”, disse Leme do centro do palco no estádio AT&T. “Trabalhei muito tempo e vim mostrar a todos que merecia isso. Eu sou tão abençoado por desfrutar disso” finalizou o Jose Vitor Leme.

Com a vitória no Round 3, garantiu ao atleta rio-pardense conquistar o Campeonato Mundial da PBR da temporada, ao expandir sua liderança sobre o nº 3 Kaique Pacheco (Itatiba, Brasil) para 788,5 pontos, com apenas 760 pontos restantes a serem conquistados no último dia de competição para a temporada de 2020.