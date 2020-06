TRêS LAGOAS Cram atende 113 novos casos de violência doméstica Maior incidência continua sendo a violência física e psicológica

2 JUN 2020 - 07h:30 Por Ana Cristina Santos

Desde a inauguração, em 16 de março, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – Cram “Halley Coimbra Ribeiro Junqueira”, de Três Lagoas, atendeu 113 novos casos de violência doméstica, e realizou os procedimentos de 138 atendimentos.

Desse total, 71 estão em andamento. Segundo a coordenadora do Cram, a psicóloga Mariza Paro Rodrigues de Souza, a maior incidência continua sendo a violência física e psicológica contra a mulher.

Entre as principais ações do Cram, segundo a coordenadora, estão a acolhida, identificação do tipo de violência, a necessidade específica de cada mulher, orientações e escuta qualificada, bem como atendimento psicológico e psicossocial individual e, em grupos, além de acompanhamento e encaminhamentos.

Nesta semana, várias ações são realizadas e, alusão a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, aberta nesta segunda-feira, 1º de junho, em Mato Grosso do Sul e organizada pela Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas Para a Mulher.

Nesta terça-feira (2), haverá o workshop sobre a “Violência Contra a Mulher”, através de plataforma zoom, com a participação da Subsecretaria de Políticas Públicas Para a Mulher.

Ainda de acordo com dados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), no período de 20 de março a 21 de abril, em todo o Estado, foram expedidas 626 medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência doméstica.